11.11.2011 только в Минске и Минском районе зарегистрировано около 350 пар

Новости Беларуси, Минск. Запись на регистрацию в этот день шла еще с прошлого года и все церемонии расписаны буквально по минутам.

В целом, мода на красивые, необычные или праздничные даты отмечается у женихов и невест каждый год. Свадебный бум обычно приходится на август и сентябрь. Однако и 11 ноября новых семей в Беларуси стало гораздо больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей и Диана Иванчиковы, молодожены:

Когда выбирали дату, посмотрели, что попало на 11. решили, что красиво.

Я думаю, что эти цифры, единицы, нам в будущем помогут. И мы им тоже будем помогать: жить вместе, рожать деток, продвигаться, любить.