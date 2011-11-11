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11.11.2011 только в Минске и Минском районе зарегистрировано около 350 пар

11 ноября 2011 13:31
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Новости Беларуси, Минск. Запись на регистрацию в этот день шла еще с прошлого года и все церемонии расписаны буквально по минутам.

В целом, мода на красивые, необычные или праздничные даты отмечается у женихов и невест каждый год. Свадебный бум обычно приходится на август и сентябрь. Однако и 11 ноября новых семей в Беларуси стало гораздо больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей и Диана Иванчиковы, молодожены:
Когда выбирали дату, посмотрели, что попало на 11. решили, что красиво.

Я думаю, что эти цифры, единицы, нам в будущем помогут. И мы им тоже будем помогать: жить вместе, рожать деток, продвигаться, любить.

# общество

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