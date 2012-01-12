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11 января православные верующие Минска приняли участие в акции, посвященной защите детей, еще не появившихся на свет

12 января 2012 06:14
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После молитвы в приходе «Всех скорбящих Радость» в дискуссию о пропаганде семейных ценностей и материнства вступили врачи, священнослужители, депутаты, а также представители «Белорусского союза женщин».

Главная задача – донести до будущих мам и пап важность рождения детей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Иерей Дмитрий, руководитель Центра защиты материнства и семейных ценностей Минской епархии:
Здравый смысл всем нам подсказывает о необходимости того, чтобы дети рождались в нашей стране, чтобы многодетные семьи стали приоритетными в нашей стране, получали поддержку, в том числе моральную от общества. Это наше будущее.

# общество

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