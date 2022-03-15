«11 попыток совершения террористических актов». Лукашенко о диверсиях на территории Беларуси

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости Президент 15 марта собрал руководящий и оперативный состав органов госбезопасности. Говорили о белорусской экономике и преодолении санкций, перспективах доллара, договоренностях с Россией и о попытке удара по территории Беларуси ракетой «Точка-У», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большая часть встречи прошла в закрытом формате. Но то, о чем говорили открыто – важно для каждого белоруса. И уж тем более для тех, кто в ответе за мир и спокойствие в стране.

В зале с уникальной люстрой – это эксклюзив от белорусских умельцев – обычно звучат самые эксклюзивные посылы нашего Президента. Здесь глава государства дает пресс-конференции, чаще всего – в прямом эфире. Проходят большие и открытые диалоги. 15 марта не исключение. Эксклюзива было много. Но вот большинство участников встречи не журналисты – снимать их нельзя. Эти кадры органов госбезопасности всегда за кадром. Но именно в этом и суть их работы: она не видна, значит, на высоте.