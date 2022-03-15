«11 попыток совершения террористических актов». Лукашенко о диверсиях на территории Беларуси

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости Президент 15 марта собрал руководящий и оперативный состав органов госбезопасности. Говорили о белорусской экономике и преодолении санкций, перспективах доллара, договоренностях с Россией и о попытке удара по территории Беларуси ракетой «Точка-У», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большая часть встречи прошла в закрытом формате. Но то, о чем говорили открыто – важно для каждого белоруса. И уж тем более для тех, кто в ответе за мир и спокойствие в стране.
В зале с уникальной люстрой – это эксклюзив от белорусских умельцев – обычно звучат самые эксклюзивные посылы нашего Президента. Здесь глава государства дает пресс-конференции, чаще всего – в прямом эфире. Проходят большие и открытые диалоги. 15 марта не исключение. Эксклюзива было много. Но вот большинство участников встречи не журналисты – снимать их нельзя. Эти кадры органов госбезопасности всегда за кадром. Но именно в этом и суть их работы: она не видна, значит, на высоте.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Именно вы знаете глубину и изнанку всех средств и методов воздействия, направленных на нас. Таких, как инспирирование государственного переворота, организация терактов, акций по устрашению населения, проведение агрессивной информационной войны, попытки разрушить экономику. Словом, гибридная война. Именно такие войны в современную эпоху будут во всех точках нашей планеты, если будут. И конечный итог или точка этой гибридной войны, конечно же, военная агрессия. Пока мы до этого не дошли, дай бог. И вы, как никто, понимаете остроту ситуации.
В 2021 году органами госбезопасности Республики Беларусь во взаимодействии с иными государственными структурами предотвращено 11 попыток совершения террористических актов, организованных и профинансированных с территории Польши, Литвы, Украины, США и Германии. Планировались диверсии с гибелью людей на объектах Оршанского и Минского железнодорожных узлов, на предприятиях «Гродно Азот», «Гомсельмаш», «Нафтан», БМЗ. Для корректировки западной санкционной политики через сеть информаторов осуществлялся и до сих пор осуществляется сбор закрытых данных о механизмах противодействия экономическим ограничениям.
«Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе – сходите, посмотрите». Лукашенко о сбитой над Беларусью ракете – читайте здесь.