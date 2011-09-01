11-летнего участника беспорядков в Лондоне приговорили к полутора годам за кражу мусорного ведра

Одиннадцатилетний мальчик, ставший самым юным участником августовских беспорядков в Лондоне, проведет 18 месяцев в реабилитационном центре для малолетних за кражу корзины для мусора, сообщил Скотланд-ярд.

Ребенок, имя которого не называется, был участником банды, которая 8 августа разгромила универмаг Debenhams в лондонском пригороде Ромфорд.

Отягчающим обстоятельством для юного правонарушителя стало то, что за пять дней до погромов в отношении него уже был выписан подобный ордер. В июле этого года подросток разрезал сиденья в автобусе и пытался поджечь обнажившуюся поролоновую начинку. Водитель заметил это и попытался задержать нарушителя, но тот разбил стекло и пытался на ходу выскочить из автобуса.

Теперь магистратский суд лондонского района Хейверинг постановил наложить на малолетнего «рецидивиста» 18-месячный реабилитационный ордер (мера по наблюдению за малолетними правонарушителями в Великобритании с целью предотвращения повторных преступлений). В течение шести месяцев юнец также будет обязан проживать по адресу, определенному местными властями.

«Я думаю, что данное преступление очень серьезное. Если бы ты был немного постарше, ты бы оказался в тюрьме... Ты должен четко понять, что ты не можешь уйти безнаказанным, совершив подобные преступления», - сказал судья Джон Вуллард, обращаясь к мальчику во время вынесения вердикта. В суд подростка привела мать, отмечает ИТАР-ТАСС.