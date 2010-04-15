11 июня во всех минских школах пройдут выпускные вечера

Последние звонки прозвучат 29 мая.

В этом году никаких нововведений в организации и проведении праздника не будет. Вечера начнутся в одно время — в 20 часов, а завершатся по решению самих ребят.

Выпускные пройдут преимущественно в школах. Однако, если актовый зал школы небольшой, разрешается организовывать вечера в учреждениях культуры, центрах внешкольной работы и Дворце детей и молодежи.

Зоя Хохлова, начальник управления образования комитета по образованию Мингорисполкома:

Есть установка, что мы начинаем в 20.00, это единое время. А закончат, когда пожелают. Это право руководителей общеобразовательных учреждений, которое должны быть согласовано с администрацией района, попечительскими советами и родительскими комитетами.