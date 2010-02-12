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11 февраля в истории Минска

12 февраля 2010 10:16
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В 1928 году в районе Антоновского леса, началось строительство большого парка культуры и отдыха площадью в 300 десятин. Сейчас это Заводской район столицы.

83 года назад начал работу Первый хлебный завод в районе Раковской улицы. После войны он претерпел несколько реконструкций, но запах свежих булочек во всем районе остался неизменным.

51 год назад первый сезон открыл Государственный цирк БССР. Во время войны здание было уничтожено. После возвращения в Минск труппа давала представления в шапито. Новый цирк начали строить в 1954 году, а в 1959 сдали в эксплуатацию.

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе.

# общество

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