11 апреля в Беларуси пройдет республиканский субботник

К широкомасштабной акции будут привлечены трудовые коллективы всех организаций и предприятий и все жители страны.

Благоустройство городов и сельских населённых пунктов, устранение несанкционированных свалок, а также уборка и расширение леса – работы предстоит немало. Только деревьев за один день высадят около шести тысяч. Заработанные средства направят на благоустройство мемориальных комплексов и мест боевой славы, на развитие агрогородков и подготовку оздоровительных лагерей к летнему сезону.

- Главным образом уделим внимание парковкам, их благоустройству и даже в заказниках, чтобы человек мог приехать любоваться природой и не думать о том, где стоит его машина, – рассказал первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Александр АПАЦКИЙ.