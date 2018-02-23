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100-летие Вооруженных Cил отмечают в Беларуси 23 февраля

23 февраля 2018 06:41
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Новости Беларуси. В Беларуси 23 февраля отмечают 100-летие Вооруженных Cил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время белорусская армия прошла непростой путь развития.  

100-летие Вооруженных Cил отмечают в Беларуси 23 февраля-1

Сегодня Вооруженные Силы страны – это, без преувеличения, основа военной организации государства, его независимости.  

Накануне во Дворце Республики прошло торжественное собрание, куда пригласили лучших представителей военной профессии. По традиции, ветеранов и действующих офицеров, солдат поздравил Президент. Обращаясь к собравшимся, глава государства отметил: белорусский народ приобрел генетическое неприятие любой вооруженной агрессии. Но при этом всегда готов защитить свою землю и независимость.  

100-летие Вооруженных Cил отмечают в Беларуси 23 февраля-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
В случае военного конфликта мы в состоянии в течение короткого промежутка времени поставить под ружье полмиллиона человек и силами территориальной обороны обеспечить защиту важнейших объектов в жизнеобеспечении нашего государства. В этом суть нашей оборонной доктрины.  

Одним из приоритетных направлений развития Вооруженных Сил является их оснащение новым, а также модернизированным вооружением и техникой. Значительную роль в этом процессе играет белорусский оборонно-промышленный комплекс.  

Вековой юбилей Вооруженных Сил в стране отмечают с размахом. Праздничные мероприятия проходят во всех белорусских регионах.  

Завтра, 24 февраля, на Линии Сталина гостей ждут сразу две военно-исторические реконструкции боев Великой Отечественной. Участвовать в ней будут больше тысячи человек, среди которых реконструкторы из России, Польши, Прибалтики и Словакии. Ожидается и большое разнообразие техники: танки, зенитные установки, штурмовики и вертолеты.  

100-летие Вооруженных Cил отмечают в Беларуси 23 февраля-7

# общество # Александр Лукашенко # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь

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