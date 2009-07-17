100-летие со дня рождения Андрея Громыко широко отметят в Беларуси

Известный политик и дипломат, бывший министр иностранных дел СССР родился на Гомельщине – в деревне Старые Громыки Ветковского района.Его стремительный взлет как политика начался 39-м году. Более полувека наш соотечественник проработал на государственных и дипломатических постах, и большей частью – на посту министра иностранных дел. А с 1985 по 88-й Андрей Громыко был председателем Президиума Верховного Совета СССР. И сегодня в МИД Беларуси пройдет научно-практическая конференция и откроется тематическая выставка документов. Выставка книг и публикаций, посвященных легендарному дипломату, откроется и в Национальной библиотеке.