100 га плодородной почвы заросли бурьяном! Почему под Молодечно простаивает поле?
Фермерству и частным агроинновациям в Беларуси – зеленый свет. Но только тем, кто делом доказал свою эффективность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К сожалению, так складывается не всегда. Хотя не нужно быть большим экспертом, чтобы понять, что если забросим сельское хозяйство, завтра встретим на пустой желудок. Президент не раз приводил пример, как в 90-е в Минске оставалось муки на три дня, а пшеницу закупали за границей. Сегодня живем на широкую ногу. Но это может закончится, если будем разбрасываться землей так, как это делают в одном из хозяйств в Молодеченском районе.
Наша редакция обратила внимание на заброшенные сельхозугодья еще в прошлом году. Около 100 гектаров были позабыты-позаброшены. Тогда местные власти нам обещали навести порядок и разобраться, как получилось, что участок размером с половину Ватикана оказался никому не нужен. Спустя практически полгода кардинально ситуация не изменилась. А ведь земля – наш главный ресурс.
Кому, как не белорусам, это знать. С природой вступаем в конфронтацию, где-то почвы осушаем, где-то бесконечно увлажняем, удобряем, тратим на это деньги, и в то же время буквально в часе езды от Минска десятки гектаров буквально быльем поросли.
Как так получилось и кто в ответе за землю, мы попытались разобраться.
Сорняки и бурьяны стали полноправными хозяевами этих сельхозугодий. В Кухарях уже не помнят, когда на этих полях в последний раз колосилась рожь.
– По-моему, было там с колосьями что-то, или ячмень, или рожь.
– А как давно было?
– Даже не вспомню.
Наверное, года два назад здесь были поля. Была рожь. И вот там дальше поля были. Ну года три назад. Сейчас там пусто, трава.
– Нет никакого тут рапса. Тут вообще ничего не растет. Колхоз вообще запущен. Нет тут колхоза.
– А давно такое происходит?
– Давно, лет 10-15.
Октябрь прошлого года. Такие унылые пейзажи мы наблюдали во время первого приезда. Тогда местные власти щедро раздавали обещания. Уверяли, что порядок наведут в самое ближайшее время, а гектары вот-вот передадут в надежные руки крепкого фермера.
Дмитрий Давыдюк, заместитель председателя Молодечненского районного исполнительного комитета:
В ближайшее время мы этот участок передаем. И в текущем году будут вноситься удобрения и производиться обработка почвы.
На неделе мы снова приехали в Кухари. Но чуда, к сожалению, не произошло. Громкие обещания оказались пустыми словами. На полях снова тишина и бурьян.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Действительно ли это сельхозугодия? Заходим в кадастровые карты: по документам участок предназначен для товарного сельского хозяйства. На деле же здесь иная картина.
И тут логично задаться вопросом. А есть ли вообще у этой земли хозяин? И как получилось, что гектары плодородной почвы, за которые на бумаге кто-то отвечает, на деле просто заросли бурьяном? Выяснилось: хозяин действительно есть – местное сельхозпредприятие. Только его директор прямо говорит: за прошлое лето на полях не было ни одного трактора.
Сергей Шабловский, директор ОАО «Дуброво-2013»:
Время упущено, и не обрабатывались в течение прошлого года эти земли, так как крестьянско-фермерское предприятие обратилось о передаче ему в ведение этих земель.
Это поле стало памятником бесхозяйственности. На протяжении года здесь не ступала нога агронома. Пока месяцами тянулась бумажная волокита с передачей земли фермеру, брошенные гектары оставались зоной ответственности сельхозпредприятия.
Диана Федорцова, адвокат юридической консультации Советского района Гомеля:
Согласно пункту 11 статьи 22 Кодекса о земле Республики Беларусь, права на земельные участки возникают только с момента их государственной регистрации. Пока регистрация не проведена, поле и все, что на нем находится, юридически остается за сельхозпредприятием. А значит, и ухаживать за ним обязано именно оно.
В итоге фермер отказался от этих полей. Мы связались с несостоявшимся хозяином земли по телефону.
– Никаких работ мы не вели на этом поле.
– А в чем причина отказа, почему работы никакие не проводились?
– Если хотите со мной провести диалог, я с вами по телефону насчет этой темы разговаривать не могу.
– Мы готовы к вам подъехать, с вами пообщаться.
– Сегодня и завтра не получится.
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