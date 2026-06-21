100 га плодородной почвы заросли бурьяном! Почему под Молодечно простаивает поле?

Фермерству и частным агроинновациям в Беларуси – зеленый свет. Но только тем, кто делом доказал свою эффективность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К сожалению, так складывается не всегда. Хотя не нужно быть большим экспертом, чтобы понять, что если забросим сельское хозяйство, завтра встретим на пустой желудок. Президент не раз приводил пример, как в 90-е в Минске оставалось муки на три дня, а пшеницу закупали за границей. Сегодня живем на широкую ногу. Но это может закончится, если будем разбрасываться землей так, как это делают в одном из хозяйств в Молодеченском районе. Наша редакция обратила внимание на заброшенные сельхозугодья еще в прошлом году. Около 100 гектаров были позабыты-позаброшены. Тогда местные власти нам обещали навести порядок и разобраться, как получилось, что участок размером с половину Ватикана оказался никому не нужен. Спустя практически полгода кардинально ситуация не изменилась. А ведь земля – наш главный ресурс. Кому, как не белорусам, это знать. С природой вступаем в конфронтацию, где-то почвы осушаем, где-то бесконечно увлажняем, удобряем, тратим на это деньги, и в то же время буквально в часе езды от Минска десятки гектаров буквально быльем поросли. Как так получилось и кто в ответе за землю, мы попытались разобраться.

Сорняки и бурьяны стали полноправными хозяевами этих сельхозугодий. В Кухарях уже не помнят, когда на этих полях в последний раз колосилась рожь.

– По-моему, было там с колосьями что-то, или ячмень, или рожь.

– А как давно было?

– Даже не вспомню.

Наверное, года два назад здесь были поля. Была рожь. И вот там дальше поля были. Ну года три назад. Сейчас там пусто, трава.

– Нет никакого тут рапса. Тут вообще ничего не растет. Колхоз вообще запущен. Нет тут колхоза.

– А давно такое происходит?

– Давно, лет 10-15.

Октябрь прошлого года. Такие унылые пейзажи мы наблюдали во время первого приезда. Тогда местные власти щедро раздавали обещания. Уверяли, что порядок наведут в самое ближайшее время, а гектары вот-вот передадут в надежные руки крепкого фермера.

Дмитрий Давыдюк, заместитель председателя Молодечненского районного исполнительного комитета:

В ближайшее время мы этот участок передаем. И в текущем году будут вноситься удобрения и производиться обработка почвы. На неделе мы снова приехали в Кухари. Но чуда, к сожалению, не произошло. Громкие обещания оказались пустыми словами. На полях снова тишина и бурьян. Глеб Прокофьев, корреспондент:

Действительно ли это сельхозугодия? Заходим в кадастровые карты: по документам участок предназначен для товарного сельского хозяйства. На деле же здесь иная картина. И тут логично задаться вопросом. А есть ли вообще у этой земли хозяин? И как получилось, что гектары плодородной почвы, за которые на бумаге кто-то отвечает, на деле просто заросли бурьяном? Выяснилось: хозяин действительно есть – местное сельхозпредприятие. Только его директор прямо говорит: за прошлое лето на полях не было ни одного трактора.

Сергей Шабловский, директор ОАО «Дуброво-2013»:

Время упущено, и не обрабатывались в течение прошлого года эти земли, так как крестьянско-фермерское предприятие обратилось о передаче ему в ведение этих земель. Это поле стало памятником бесхозяйственности. На протяжении года здесь не ступала нога агронома. Пока месяцами тянулась бумажная волокита с передачей земли фермеру, брошенные гектары оставались зоной ответственности сельхозпредприятия.

Диана Федорцова, адвокат юридической консультации Советского района Гомеля:

Согласно пункту 11 статьи 22 Кодекса о земле Республики Беларусь, права на земельные участки возникают только с момента их государственной регистрации. Пока регистрация не проведена, поле и все, что на нем находится, юридически остается за сельхозпредприятием. А значит, и ухаживать за ним обязано именно оно. В итоге фермер отказался от этих полей. Мы связались с несостоявшимся хозяином земли по телефону.