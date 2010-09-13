100 человек погибли в Беларуси в 2010 году по вине начинающих водителей

Каждая 6-ая авария в Беларуси происходит по вине молодых водителей. Курсанты ситуацию объясняют низким качеством обучения. Вместо обещанных иномарок учат порой на разваленных автомобилях. А иногда занятия и вовсе проходят только на бумаге.

В ряды водителей Наталью официально зачислили еще в июле. Но за руль самостоятельно она пока так и не села. Пройдя весь курс новоиспеченного водителя, Наталья с уверенностью заявляет, учат, но с большими проблемами. У проверяющих есть что добавить и о самих учителях. Приходилось фиксировать даже занятия-невидимки.

Много нареканий и к инструкторам. Хорошо, если автомобиль на балансе автошколы. В случае аренды курсанты рискуют остаться без положенных часов по вождению.

Автошколы, занятия, инструкторы. Главное, чтобы у самих курсантов было желания выучить досконально ПДД и стать настоящим водителем. Ведь там, на большой дороге, каждый неверный шаг может стать роковым.

22 июня трагедия на МКАДЕ. Иномарка на скорости ударилась об осветительную мачту. По предварительной информации, начинающий водитель, не справился с управлением. Погибли шестеро молодых людей. Самому старшему из них был только 21 год.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД РБ:

Порядка 1/ 6 ДТП, где погибают или получают травмы люди, совершается молодыми водителями, которые, только получив права, начинают ощущать себя асами за рулем, не имеют навыков вождения, зачастую превышают скорость.

С начала этого года по вине начинающих водителей погибли 100 человек. Более 800 получили травмы различной степени тяжести.