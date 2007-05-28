10 в плену:

Ирине Экпо-Умо, которая более 10 дней провела в нигерийском плену, в лондонской клинике сделали три операции. Врачи извлекли из ноги пулю, восстановили раздробленную кость. Теперь женщине предстоит период реабилитации, который будет длиться не менее шести недель. По словам брата - Олега Гивоина, Ирина чувствует себя удовлетворительно. В Лондон из Нигерии приехал ее бывший муж, а также средний сын, который учится Шотландии. Возможно, после курса реабилитации Ирина на непродолжительное время приедет в Беларусь, а потом вернется в Нигерию.