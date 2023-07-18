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10 случаев подтоплений зафиксировано в Минске из-за ливня

18 июля 2023 17:07
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Новости Беларуси. В Минске из-за ливня было зафиксировано 10 подтоплений в разных частях города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

10 случаев подтоплений зафиксировано в Минске из-за ливня-1

Подразделения МЧС совместно с «Горремавтодором» оперативно выезжали на работы по восстановлению движения общественного транспорта, также спасатели распилили дерево, упавшее на автомобиль на улице Социалистической.

10 случаев подтоплений зафиксировано в Минске из-за ливня-4

Инспекторы ГАИ призывают водителей воздерживаться от поездок в сильный дождь. Пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность при переходе проезжей части и вблизи дороги.

# Погода в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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