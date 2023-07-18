10 случаев подтоплений зафиксировано в Минске из-за ливня

Новости Беларуси. В Минске из-за ливня было зафиксировано 10 подтоплений в разных частях города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подразделения МЧС совместно с «Горремавтодором» оперативно выезжали на работы по восстановлению движения общественного транспорта, также спасатели распилили дерево, упавшее на автомобиль на улице Социалистической.