Прямой эфир

10 сентября, в День города, в Минске пройдет около 60 мероприятий

31 августа 2011 18:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В каждом районе будут организованы развлекательные программы.

Одним из главных мест празднования станет Парк победы. Здесь установят несколько концертных площадок. Также пройдет ярмарка меда и выставка мастеров народного творчества.

Эстафету подхватит культурно-спортивный праздник возле «Минск-Арены», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
В этом году пешеходными улицами будут Революционная и Комсомольская, где планируется реконструкция быта (исторические картины конца XIX века). По улицам будут шествовать исторические персонажи. Там будут работать ремесленники, восстанавливая страницы истории нашего города.

# общество # День города в Минске - 2014

Другие новости рубрики

Все новости
31 августа 2011 18:27

Председатель Мингорисполкома и глава Администрации Смоленска обсудили стимул к взаимодействию и развитию сотрудничества

31 августа 2011 18:17

В студенческой деревне в Минске открыли третье общежитие, в котором разместятся около 1000 студентов-медиков

31 августа 2011 17:32

16 экипажей хлеборобов Могилевской области отправились в Россию для помощи в уборке урожая