10 сентября, в День города, в Минске пройдет около 60 мероприятий

В каждом районе будут организованы развлекательные программы.

Одним из главных мест празднования станет Парк победы. Здесь установят несколько концертных площадок. Также пройдет ярмарка меда и выставка мастеров народного творчества.

Эстафету подхватит культурно-спортивный праздник возле «Минск-Арены», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

В этом году пешеходными улицами будут Революционная и Комсомольская, где планируется реконструкция быта (исторические картины конца XIX века). По улицам будут шествовать исторические персонажи. Там будут работать ремесленники, восстанавливая страницы истории нашего города.