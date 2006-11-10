10 ноября - Всемирный день молодежи

В 1945 году представители молодежи, невзирая на различия политических и религиозных взглядов, а также на расовую и национальную принадлежность, объединились во Всемирную федерацию демократической молодежи и стали активно бороться за свои права. В Беларуси подрастающему поколению уделяется много внимания. Президентом страны утверждена республиканская программа "Молодежь Беларуси" до 2010 года. Документ предусматривает создание условий для более активного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, развитие позитивных детских и молодежных инициатив. Ожидается, что в результате реализации программы повысится качество жизни молодежи, уменьшится число безработных. Также в целях - укрепление здоровья молодых людей, повышение значимости семьи, увеличение рождаемости и развития общественного молодежного движения для построения сильной и процветающей Беларуси.