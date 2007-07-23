10 минут на государственную регистрацию

Очереди в Минском городском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру - в прошлом.

И это благодаря внедренной в текущем году системе управления потоками клиентов. Очередность регулируется автоматически. А посетители общаются с регистраторами в специальных кабинках "тет-а-тет". Раньше были очереди, теперь документы на недвижимость оформляются быстро. На смену "окошкам" пришли уютные кабинки, где регистраторы работают с клиентами с глазу на глаз.



Так минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру преобразилось в этом году. Работа полностью автоматизированна - клиенты получают в терминале специальный талон, сколько человек перед ним ожидает аналогичную услугу. Даже в кабинку регистратора людей приглашают по громкой связи.

Эта система автоматизированного ведения очередей позволяет, по крайней мере, увидеть, сколько людей находится у конкретного регистратора на приеме, как долго идет прием, как долго граждане ожидают приема.

Игорь Стома, директор РУП "Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру": "В день агентство обслуживает около тысячи человек. Но летом, говорят его сотрудники, наблюдается определенное затишье. Чего не скажешь о сельчанах, для которых лето - самая горячая пора в прямом и переносном смысле. 59 сельских хозяйств Минской области инвестируется столичными организациями. Такому взаимодействию города и деревни уже 3 года."

Техника в этих сельхозорганизациях есть, в рабочих руках тоже недостатка не имеется. В уборочной 2007 года задействовано более 1300 человек, даже выпускники училищ и вузов пришли на подмогу. 59 хозяйств Минщины должны убрать почти 63 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, а также 3,5 тысяч гектаров озимого рапса. По последним данным, уже намолочено около 30 тысяч тонн зерна. А работы по уборке озимого рапса и вовсе почти завершены. Сельчане знают: урожай необходимо убрать в максимально короткие сроки.

