10 мая в Минске от горячей воды отключат 613 жилых домов, 39 детских садов и 22 школы

11 мая к ним присоединятся еще 174 дома.

В этом году время отключения горячей воды будет максимально сокращено и в случае успешных испытаний не превысит 14 суток, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Драгун, главный инженер предприятия «Минские тепловые сети»:

Наши трубопроводы мы разделили на 92 участка, которые будет отключать в период с 10 мая по сентябрь. Равномерно, чтобы сроки отключений не превысили 14 дней. Там, где это будет возможно, по результатам испытаний и ремотных работ, сроки отключений будут нами сокращаться.