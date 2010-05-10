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10 мая – официальный выходной и праздник продолжается

10 мая 2010 17:24
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На улицах Минска по-прежнему многолюдно. Тысячи минчан и гостей города по традиции проводят время в скверах и парках.

Вчерашний образ послевоенного Минска сменился прослепраздничным. Однако и сегодня гуляния продолжаются во всех районах столицы. Конечно, уже не так масштабно, но для понедельника – это настоящий аншлаг. 10 мая впервые — официальный выходной день. 

И этим фактом минчане решили воспользоваться сполна. Тем более, что, в отличие от дня предыдущего, с погодой сюрпризов не случилось. В итоге – центральные парки уже к полудню наполнились людьми. В приоритете как раз водные процедуры: лодки, прогулочный катер, и, конечно, аттракционы.

10 мая – официальный выходной и праздник продолжается

10 мая – официальный выходной и праздник продолжается

Солидную конкуренцию каруселям и лодкам составила детская железная дорога. Сегодня очереди в кассу здесь тоже длиннее, чем обычно.

На днях запущенный по детским рельсам «поезд памяти» вызвал совсем недетский ажиотаж: и у детей и у взрослых.

Юлия Касмович, юная железнодорожница:
Всем нравится, все удивляются, когда приходят. В этом году людей даже больше, чем в прошлом.

10 мая – официальный выходной и праздник продолжается

10 мая – официальный выходной и праздник продолжается

10 мая – официальный выходной и праздник продолжается

А на местной лесной поляне праздник как будто и не останавливался. Все та же бесплатная солдатская каша, много музыки и хорошего настроения. Такая обстановка, скорее, в партизанском духе, оказалась по душе и минчанам и их гостям.

Алексей Мартиненок, Александр Мишин, телекомпания СТВ.

# общество # Культура

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