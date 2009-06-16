10 лет за газификацию

Начальник и ведущий геодезист Новополоцкой инженерно-геодезической партии Витебского отдела инженерных изысканий УП «Геосервис» подрабатывали на газификации частных домов в отдаленных районах Витебской области.

Установлено, что на протяжении последних трех лет руководитель службы 1957 года рождения и его 35-летний подчиненный, действуя в сговоре, принимали от индивидуальных застройщиков взятки за выполнение изысканий и технической документации, необходимых для газификации их домов. Стоимость услуги составляла от Br200 тыс. до Br2 млн.



Завлекали клиентов они с помощью уверений, что выполнят всю работу в кратчайшие сроки и по расценкам, значительно меньшим, чем государственные. Таким образом, за время своей деятельности геодезисты получили более 40 взяток от жителей Браславского, Миорского, Поставского и других западных районов области.



Поймать предприимчивых дельцов удалось на очередном таком факте. За получение взяток им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование незаконной деятельности новополоцких геодезистов продолжается, сообщил корреспонденту БЕЛТА следователь по важнейшим делам следственного отдела прокуратуры Витебской области Николай Альхимович.