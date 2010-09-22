10 лет каналу СТВ

Раньше СТВ расшифровывали как «студенческое телевидение», оно таким и было.

Екатерина Забенько, тележурналист:

10 лет — это не много, если брать, если брать в глобальном масштабе. А для меня это целая эпоха журналистики, потому что, когда я только начинала работать это было совсем другое телевидение, другие камеры и другие кассеты. Отсутствие элементараных на сегодняшний день мобильных телефонов затрудняло нашу работу.

Такая школа даром не проходит, достать любого, задеть за живое показать главное — этому не учат в школе.

Андрей Кульгавый, оператор:

Водители возили нас на собственных машинах. Техника также радикально поменялась.

Екатерина Забенько:

Самое страшное для любого журналиста — когда ты снял очень хороший материал, а он не вышел в эфир. У наших ведущих только верх может выглядеть прилично, а летом они ходят в шортиках и тапочках.

Александр Галанский, тележурналист:

Люди шли с журфаков прямо сюда. Я, например, пришел даже не закончив журфак на втором курсе. На практике гораздо больше учишься, чем там в аудитории. Я cразу был звездой. Как и у любого журналиста возникает желание сменить какие-то профессиональные ориентиры. Мне повезло, потому что руководители СТВ всегда были авантюрными людьми, и они мне разрешали различные авантюры, например, когда я резко бросил развлекательную журналистику и стал более серьезным. Или еще один случай: я решил вести новости.