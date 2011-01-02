10 лет. История СТВ в лицах и в комментариях тех, кто в кадре и за кадром

В первый день нового года 55 лет назад в Беларуси началось телевизионное вещание, а в этот же день десять лет назад на телеэкранах впервые засветился огонек канала СТВ. Начинали мы с одного выпуска новостей, а теперь заполняем практически все 24 часа собственным эфирным продуктом. Сегодня СТВ вещает по всей стране, а отдельные проекты прочно держатся в лидерах рейтинговых замеров.

Это не самый первый выпуск новостей «24 часа» 2001 года. Но один из выпусков десятилетней давности, сохранившийся в архивах первых журналистов канала. 10 лет назад на одну белорусскую ТВ-кнопку стало больше. Небольшой студии «Столичное телевидение» отдали целый канал. Телереволюция по тем временам, да и только. Изначально руководство СТВ пошло на риск. Ньюсмейкерами городского канала стали несколько студентов журфака БГУ и других вузов. СТВ прослыло студенческим телевидением.

Новости «24 часа» — поначалу всё, что могло осилить СТВ. Это была единственная программа своего производства. Основа эфира складывалась из проектов и фильмов канала РЕН-ТВ. Первые городские новости могли смотреть лишь жители Минска. И первые сюжеты журналисты делали почти в экстремальных условиях. Вместо стола — подоконник. И один компьютер на всех.

Екатерина Забенько, корреспондент СТВ:

На подоконнике и начиналось СТВ.

Андрей Алексеенко, корреспондент СТВ:

Договаривались на интервью на улице по телефону-автомату. Ездили на съемку на общественном транспорте.

Ирина Туркова (Комарова), корреспондент СТВ:

Мы первыми пришли на СТВ и уже видели, как приходили остальные. Как росли рейтинги, как обустраивались студии.

Сегодня журналисты с улыбкой вспоминают, как и на редакционное задание порой приходилось ездить на велосипеде.

Ирина Мартьянова, ведущая СТВ:

Мой первый сюжет я снимала в Ботаническом саду, и туда мы ездили на велосипеде. Я своим ходом, а оператор ехал на велосипеде.

Это сейчас у телевизионщиков есть и компьютеры, и современная видеоаппаратура. А в начале 2000-х свои новости канал снимал на любительские камеры. Картинка по качеству была из разряда домашнего видео.

Александр Горощенко, телеоператор СТВ:

10 лет назад мы работали все на любительских камерах. Потом уже начало закупаться оборудование. И у нас появилось 4 профессиональных камеры. Вот тогда мы себя почувствовали настоящими профессиональными операторами.

Однако, первую профессиональную камеру еще в 2001-м подарил глава государства Александр Лукашенко. Во время одного из общения с журналистами он обратил внимание на любительскую видеоэкипировку оператора СТВ. Чему немного удивился.

Александр Лукашенко:

А что, у вас база не очень развитая? Михаил Владимирович, немедленно от моего имени хорошую камеру, хотя бы как у НТВ, наверное. Обязательно, об этом я уже давно подумал. Надо им сейчас помочь и по вещанию, и по студии.

Судьба канала была определена. И СТВ стремительно из городского стал превращаться в общенациональный. Приоритет — информационное вещание. Количество выпусков новостей увеличивалось до 4, а после, как сейчас, до 7-ми.

Канал искал элементы индивидуализма. Стали появляться десятки авторских. Проекты долгожители: «Минск и минчане», «Личный интерес с Павлом Кореневским» — ныне программа «Правда», аналитическая еженедельная программа «Неделя», некогда «168 часов». Проект претерпел много изменений по подаче и по продолжительности.

А еще по утрам зрителей СТВ стала будить «Студия хорошего настроения», а по вечерам укладывать спать детей программа «Добрый вечер, малыш». Еженедельно встречаться со знаменитостями предлагали «Пока горит свеча», «Ессе Номо», «Пикник», «Культурная жизнь», «Опера без границ». Ориентироваться в спорте помогали проекты «Столичный футбол», «Горячий лед», «Реактивный бокс», в автожизни – «Автопанорама». Первая белорусская фабрика звезд «Звездный дилижанс» предлагала молодым исполнителям делать первые шаги на сцену. Это СТВ некогда открыло Анну Шаркунову и Германа.

Сегодня уже жаркий «Звездный ринг» с непредсказуемым финалом сталкивает голосами и лбами разных по стилю музыкантов. Как можно сравнить рок и шансон? Попсу и фольклор? Оказывается, можно. Победителя музыкальной схватки выбирает зритель.

Еще пять лет назад телекомпания не могла снять полноценную телеверсию масштабного концерта или спортивного соревнования. Сегодня транслирует матчи национального чемпионата Беларуси по футболу. Проводит масштабные, европейского уровня концерты и телешоу, как например, «Мисс Минск-2009».

Новые технические возможности и больше ярких новостей, прямых эфиров, интерактива, телемарафонов, своя же «Музыкальная премия года» и собственная документалистика. Яркие циклы фильмов «Национальное достояние», «История БССР. Краткий курс», «Жаркая осень 39-го» и др. Проекты заметили и оценили не только зрители, но и видеопираты, поставив продукт СТВ в один ряд с работами признанных мастеров кинодокументалистики.

Став на ноги, канал стал получать и свои первые награды. За шесть лет проведения Национального телевизионного конкурса «Телевершина» значительная часть статуэток досталась «Столичному телевидению». Канал делают лучшие ведущие и репортеры, креативные режиссеры, операторы, сценаристы и дизайнеры. Здесь одни из лучших информационные, развлекательные, аналитические программы и документальные фильмы.

Сегодня тысячи зрителей каждый день выбирают программы СТВ. Журналисты для своего телепоклонника готовы на все. Ничто не заменит находчивость репортера. Но и от казусов никто не застрахован.

За свои десять лет канал успел стать авторитетным и национальным участником медиарынка. Аудитория увеличилась в десятки раз. Программы канала смотрит вся Беларусь. Сейчас СТВ — это большой технологический телезавод, в котором есть все: и новости, и эксклюзивные кинофильмы, и рейтинговые документальные фильмы, и интересные развлекательные проекты.