10 декабря в мире отмечают Международный день прав человека

Ровно 60 лет назад – Генеральная Ассамблея ООН, соучредителем которой была и Белорусская ССР, утвердила Всеобщую декларацию прав человека. С 1999 года согласно указу Президента, эта дата отмечается в нашей стране официально.

Более 300 студентов приняли участие в диалоге государства и молодежи. Сегодня представители ООН награждали лучших. А 60 лет назад, в этот день, Генеральная Ассамблея, соучредителем которой была и Белорусская ССР, утвердила Всеобщую декларацию прав человека. Тогда – как средство борьбы с геноцидом, сегодня – для достойной жизни всех граждан. И уже почти 10 лет этот праздник отмечается в Беларуси. Сегодня вся политика государства направлена на соблюдение основных прав и свобод человека. А каждый год – новый шаг.

В Беларуси человек любой веры находит дорогу к храму и сам выбирает, в каком из них молится. И трудности перевода не коснулись Беларуси. Здесь мирно уживаются более 100 национальностей. А право на труд – совсем не формальность. Кстати, как раз в этом направлении республика и добилась мирового признания. Защита прав человека сегодня – закон нашей жизни. Но если нет времени чтобы штудировать декларацию или писать эссе достаточно помнить: права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого.

