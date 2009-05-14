10 безымянных скверов в Минске обрели свое название

Сразу выдают свое местонахождение «Комаровский» и «Кальвария».

От улиц фамилию унаследовали «Ольшевский» и «Красный». Возле главного военного госпиталя расположился - «Шпитальный».

На месте снесенного в 1970-е годы Лютеранского кладбища – теперь Лютеранский сквер. Тогда же исчезла и деревня Малое Меджвежино – она дала имя скверу в районе улиц Куприянова и Волоха. На карту города вернулись и исторические топонимы: Старостинская слобода — это название древнего минского предместья - вдоль реки Свислочь, в районе Коммунистической и Сторожевской. А театр оперы и балета стоит на Троицкой горе.

Некоторые зоны отдыха еще проектируются, но уже получили ... парк в микрорайоне «Сухарево-5» возле реки Качинка будет называться парк «Дививелка» («Дзівівелка»). На территории будущего парка находится обмельчавшая речка, которая в старые времена имела название — Дививелка.

- Мы в последнее время не даем названия по фамилиям, лучше исторические..., - говорит Владимир Карачевский, начальник управления культуры Мингорисполкома