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10 безымянных скверов в Минске обрели свое название

14 мая 2009 17:21
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Сразу выдают свое местонахождение «Комаровский» и «Кальвария». 

От улиц  фамилию унаследовали «Ольшевский» и «Красный». Возле главного военного госпиталя расположился - «Шпитальный».

На месте снесенного в 1970-е годы Лютеранского кладбища – теперь Лютеранский сквер. Тогда же исчезла и деревня Малое Меджвежино – она дала имя скверу в районе улиц Куприянова и Волоха. На карту города вернулись и исторические топонимы:  Старостинская слобода — это название древнего минского предместья -  вдоль реки Свислочь, в районе Коммунистической и Сторожевской. А театр оперы и балета стоит на  Троицкой горе. 

Некоторые зоны отдыха еще проектируются, но уже получили ... парк в микрорайоне «Сухарево-5» возле реки Качинка будет называться парк «Дививелка» («Дзівівелка»). На территории будущего парка находится обмельчавшая речка, которая в старые времена имела название — Дививелка.

- Мы в последнее время не даем названия по фамилиям, лучше исторические..., - говорит Владимир Карачевский, начальник управления  культуры Мингорисполкома

# общество

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