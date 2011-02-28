10 белорусов вернулись из Ливии в Беларусь за выходные

Наше посольство оказало им всю необходимую помощь. Белорусы уже вернулись на родину. Наши дипломаты остаются в арабской стране и поддерживают связь с соотечественниками. Пострадавших среди них нет.
Сейчас в ливийском порту Рас-Лануф готовятся к эвакуации на пароме более 700 иностранцев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
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