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1 января во всех непродовольственных магазинах и на рынках — выходной

30 декабря 2011 07:13
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Новости Беларуси. В последние предновогодние дни в белорусских магазинах аншлаг. Активно идет торговля ёлочными украшениями, подарками и продуктами к праздничному столу.

Более 5 тысяч торговых объектов продлили время работы. Завтра и 7 января все магазины также будут работать по продленному графику. К примеру, универмаги столицы и многие продуктовые магазины будут открыты до 10 вечера. Будут работать и рынки.

А 1 января во всех непродовольственных магазинах и на рынках — выходной. Исключение лишь «Калядны кирмаш», который развернулся у Дворца спорта. Продовольственные магазины откроются в 10 утра и будут работать до 6 вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество

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