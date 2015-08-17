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1 сентября в Беларуси откроют три новые школы

17 августа 2015 14:03
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Новости Беларуси. К 1-му сентября в Беларуси откроют три новые школы: в Пинске, Гродно и в минском микрорайоне «Лебяжий». Всего в стране учеников ждёт более 3 200 учреждений образования. Здесь уже сегодня обновлены классы, отремонтированы санитарные комнаты и пищеблоки.

С нового учебного года в старших классах вводится профильное обучение. Еще одно изменение: в программе появится предмет «Искусство» — пятиклассники будут изучать отечественную и всемирную художественную культуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Образование в Беларуси

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