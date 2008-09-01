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1 сентября – это окончание действия отсрочек от срочной воинской службы

01 сентября 2008 18:29
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Сегодня Министерство обороны подводит итоги вступительной кампании и на время вычеркивает из списков военнообязанных поступивших в ПТУ, вузы, а также на все формы обучения в магистратуры и аспирантуры.

Примерить солдатские сапоги и перейти на армейский ритм жизни Игорь Горский пока не спешит, хотя стать военным - было его детской мечтой. После окончания факультета журналистики, решил пойти в магистратуру, а сейчас уже аспирант.

Уже сегодня Министерство обороны прогнозирует свои будущие наборы в войска и на время вычеркивает из списков военнообязанных  поступивших в колледжи, профтехучилища и  вузы. А также на все формы обучения в магистратуры и аспирантуры.

Такая  система отсрочек от призыва на воинскую службу, для тех, кто учится, существует только в нашей стране. Что помогает молодым людям сначала получить специальное образование, а уж потом, если понадобится  отдать армейский долг стране.

# общество

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