1 сентября – День знаний

Около 2 миллионов белорусских школьников и студентов сядут сегодня за парты.

Вместе с ними вся страна будет отмечать День знаний. В учреждениях образования республики пройдут торжественные линейки и другие мероприятия, на которых особое внимание уделят первоклассникам. В нынешнем учебном году за парты впервые сядут 89 тысяч мальчиков и девочек.

Стало уже традицией, что первоклассники получают подарок от Александра Лукашенко - книгу «Беларусь - наша Радзіма». Каждый учебный год в школах страны начинается с урока на белорусском языке. И посвящен он родной стране. В этом году его тема - «Зямля бацькоў, мая зямля!».

Сегодня 20 учреждений образования отпразднуют новоселье. В том числе 4 школы, 3 детских дошкольных учреждения и 4 объекта высшего образования.

В целом же, новый учебный год пройдет с акцентом на активное использование новых электронных технологий и изучение иностранных языков.