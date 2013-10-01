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1 октября – День пожилых людей. В свой праздник минские пенсионеры получат скидки на бытовые услуги

01 октября 2013 14:55
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Новости Беларуси. День пожилых людей отмечают 1 октября во всем мире, в том числе и в Беларуси. Каждый пятый житель нашей страны – в возрасте 60 лет и старше. 

К этому дню подготовили ряд акций для пенсионеров. Так, в Минске они получат скидки на бытовые услуги. Их размер колеблется от 10 до 30%. Дешевле можно будет отремонтировать обувь, подстричься, воспользоваться химчисткой.

Также сегодня в столице стартует проект по обучению пенсионеров компьютерной грамотности. Им помогут освоить полезные онлайн-сервисы. Курсы продлятся четыре месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Праздничные даты

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