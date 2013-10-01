1 октября – День пожилых людей. В свой праздник минские пенсионеры получат скидки на бытовые услуги

Новости Беларуси. День пожилых людей отмечают 1 октября во всем мире, в том числе и в Беларуси. Каждый пятый житель нашей страны – в возрасте 60 лет и старше.

К этому дню подготовили ряд акций для пенсионеров. Так, в Минске они получат скидки на бытовые услуги. Их размер колеблется от 10 до 30%. Дешевле можно будет отремонтировать обувь, подстричься, воспользоваться химчисткой.

Также сегодня в столице стартует проект по обучению пенсионеров компьютерной грамотности. Им помогут освоить полезные онлайн-сервисы. Курсы продлятся четыре месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.