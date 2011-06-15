1 миллиард рублей украли «строители» у государства

Чиновник Минстройархитектуры и два сотрудника строительной фирмы похитили из госбюджета миллиард рублей. Столько было похищено из фондов Минстройархитектуры. Деньги, предназначенные для модернизации строительной отрасли, за четыре года благодаря серым схемам и фиктивным договорам постепенно превращались в личный капитал злоумышленников.

Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Данные денежные средства не пошли на научные разработки, а были обналичены осужденными через лжепредпринимательские структуры и похищены.

Компания «Стройтехнорм», начиная с 2006 года, по бумагам занималась инновационными разработками. Естественно, силами государственной казны. На деле же, вместо научных исследований руководители фирмы наполняли собственные карманы. В результате из бюджета было похищено порядка миллиарда рублей. Тень пала и на чиновников. Начальник одного из отделов строительного ведомства «изнутри» пособничал хищениям и отмыванию денег. Теперь все трое приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 6 лет с конфискацией имущества.

Кирилл Дубов, государственный обвинитель:

Проверка в отношении этих лиц и иных лиц продолжается. Проверяются также другие факты и другие способы хищения. В дальнейшем дело будет передано в суд по дополнительным основаниям.

Приговор пока не вступил в законную силу. Фигуранты дела собираются его обжаловать. В свою очередь Генпрокуратура проводит дальнейшую проверку ещё по нескольким фактам хищения денежных средств на сумму свыше 2 млрд. рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».