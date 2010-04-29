1 мая в Шанхае открывается самый масштабный в истории выставочный форум

Тысяча белорусских квадратных метров появится в центре Шанхая. Такова площадь отечественного павильона на всемирной выставке ЭКСПО-2010.

Китайский форум обещает стать самым масштабным в истории. Более 240 участников, а это исключительно страны и международные организации, получат возможность заявить о себе.

Выставка откроется 1 мая и продлится полгода. Кассы уже опустели на 22 миллиона билетов.

Белорусский слоган на выставке — «Город-клад». Гостей павильона ознакомят с сокровищами национальной культуры, науки и производства.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Были потрачены немалые силы на организацию участия в ЭКСПО-2010. И это обусловлено тем, что внимание всего мира на протяжении этих 184 дней будет приковано к Шанхаю. Это уникальная возможность формирования позитивного имиджа Беларуси за рубежом.