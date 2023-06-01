1 июня завершается регистрация на ЦТ – пункты будут работать до 19 часов

Новости Беларуси. Вниманию абитуриентов! Регистрация на централизованное тестирование завершается в Беларуси. Сегодня, 1 июня, последняя возможность записаться на экзамен. Пункты будут работать до 19:00, а вот прием заявок в режиме онлайн прекратится уже в полдень.

Выпускники, которые в 2023 году сдавали централизованный экзамен, могут зарегистрироваться на ЦТ лишь по одному предмету. Остальным предстоит пройти тестирование по трем дисциплинам. Также сегодня необходимо забрать пропуск на испытание. Чтобы получить его, нужно лично обратиться в пункт регистрации. Те, кто заполнял электронную форму, смогут сделать это в пункте прохождения ЦТ. Напомним, централизованное тестирование стартует 14 июня с экзамена по белорусскому языку. Последнее испытание пройдет 4 июля.