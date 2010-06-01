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1 июня – День защиты детей

01 июня 2010 06:27
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Сегодня его отмечают в шестидесятый раз. Один из самых старых международных праздников традиционно отмечают и в Беларуси. В нашей стране более двух миллионов детей.

Обращение к молодым гражданам направил Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что государство старается сделать все, чтобы с первых минут появления на свет дети росли в атмосфере заботы и любви, чтобы жизнь маленьких граждан была мирной и защищенной, чтобы каждый ребенок мог раскрыть свои таланты.

Французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери однажды сказал: «Я вышел из детства, как из страны». И пусть Страна Детства не обозначена на карте – каждый из нас создает ее в своем сердце. Так давайте вместе работать над тем, чтобы в ней царили только законы справедливости, правды и доброты, – говорится в обращении Президента.

# общество

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