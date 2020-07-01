1 июля. Новые данные Минздрава по коронавирусу в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси на момент 1 июля закончили лечение от COVID-19 и выписаны из медучреждений 47 553 пациента.

Согласно данным Минздрава, размещённым в Telegram-канале, в стране инфекция выявлена у 62 424 человек. На территории республики умерли 398 пациентов с хроническими заболеваниями и коронавирусом.

Всего в Беларуси было сделано 1 013 056 тестов на COVID-19.