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1 июля. Новые данные Минздрава по коронавирусу в Беларуси

01 июля 2020 11:39
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Новости Беларуси. В Беларуси на момент 1 июля закончили лечение от COVID-19 и выписаны из медучреждений 47 553 пациента.

Согласно данным Минздрава, размещённым в Telegram-канале, в стране инфекция выявлена у 62 424 человек. На территории республики умерли 398 пациентов с хроническими заболеваниями и коронавирусом.

Всего в Беларуси было сделано 1 013 056 тестов на COVID-19.

С конца июня белорусские больницы начали возвращаться к обычному режиму работы. Куда продолжат госпитализировать людей с коронавирусом – читайте здесь.

# Коронавирус # общество

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