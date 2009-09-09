09.09.09 - творческий день

«День трех девяток» больше всего подходит для творчества и романтических поездок. Такое мнение высказал астролог из Минска Игорь Кирюшин.

По его словам, число «девять» - символ Нептуна, мечтательной планеты, поэтому не стоит 9 сентября строить долгоиграющих планов (они могут оказаться лишь иллюзией), решать важные дела. «День таит в себе много искушений, подвохов, недоразумений, и лучше ничего серьезного не предпринимать, работать в обычном режиме, потому что завышенные ожидания могут принести разочарования. Трезвый взгляд на ситуацию - верный способ избежать последующих неудач», - посоветовал Игорь Кирюшин.



Отвечая на вопрос, принесут ли счастье три девятки на штампе в паспорте, астролог отметил, что 9.09.09 подойдет только для тех, кто хорошо подумал, прежде чем вступить в брак, кто не предъявляет повышенные требования к партнеру - иначе надежды могут не оправдаться.



«Если вдаваться в магию цифр, то удачные сочетание круглых дат для регистрации брака - несколько единиц и двоек - они покровительствуют творчеству, саморазвитию. Неудачные даты - те, в которых преобладают шестерки (слишком много страстей пагубно для брака), восьмерки (символ развода). Но если есть любовь между супругами и соблюдаются обрядовые традиции, заложенные много веков назад нашими предками, семейное счастье не будет зависеть от сочетания цифр в дате регистрации», - цитирует Кирюшина БЕЛТА.