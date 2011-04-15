Жорес Алферов: Сегодня многие физики занимаются проблемами медицины и биологии

Научная интеграция как фундамент совместного прорыва. Сегодня в Минске ученые России и Беларуси не просто обсуждали результаты сотрудничества.

Задел на будущее был одной из основных тем заседания. Сегодня академии наук двух стран могут похвастаться не только эффективными совместными программами, но и амбициозными планами. А когда все делается по науке — и результата ждать недолго.

Анатолий Русецкий, Председатель Президиума НАН Беларуси:

Это и материалы, это и технологии. Причем я подчеркиваю, что технологиям мы должны уделять более пристальное внимание, потому что в конечном итоге они определяют наши успехи в различных отраслях: и в исследованиях в ядерной энергетике, и в компьютерных технологиях, и в исследовании космоса.

На хорошем научном уровне обсуждали сегодня сотрудничество и у премьер-министра. Михаил Мясникович традиционно рассматривал с российскими академиками широкий круг вопросов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Тем более что перспективных разработок более чем достаточно.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Я с Владимиром Владимировичем обсуждал эту тему, Глазьев подключился к этому вопросу — чтобы иметь некий общий стартовый капитал, чтобы финансировать эти поисковые работы, из которых уже будут вырастать программы.

Сегодня совместные белорусско-российские исследования затрагивают широчайший спектр. Это и нанотехнологии, и лазерная физика, и производство светодиодов. В последнее же время перспективное поле деятельности открылось перед биомедициной.

Жорес Алферов, вице-президент Российской академии наук, нобелевский лауреат:

Сегодня это тенденция мировая, сегодня многие физики занимаются проблемами медицины и биологии, поскольку для очень многих сфер применения даются уникальные новые возможности для диагностики, а значит, и для медицины в целом.