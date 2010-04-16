Жители пяти американских штатов увидели в небе метеорит

Жители пяти американских штатов в ночь на 15 апреля увидели в небе светящиеся объекты.

По словам ученых, над Миссури, Айовой, Висконсином, Иллинойсом и Индианой пролетел метеорит.

Очевидцы утверждают, что увидели шар, ярко осветивший небо, а затем разделившийся на несколько светящихся объектов. Явление наблюдалось на протяжении приблизительно 15 минут. На сайте CNN размещена подборкой видеозаписей летающего объекта, сделанных в разных точках США.

Некоторые американцы были напуганы необычным явлением и обратились в службы спасения. Хотя официальные причины появления в небе светящегося объекта пока не названы, специалисты считают, что это был метеорит.

Как пояснили USA Today астрономы из Висконсина, по всей вероятности, это была часть метеоритного потока, проходящего над Землей с 4 апреля. Пик его активности пришелся как раз на 15 апреля. National Geographic сообщает, что, скорее всего, метеорит приземлился на территории штата Висконсин, пишет Lenta.ru.