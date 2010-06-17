Застройка Парка высоких технологий в Минске закончится к 2015 году

Строительство единого комплекса зданий и сооружений на площадке Парка высоких технологий город ждал давно. В феврале этого года началось строительство первого здания: шестиэтажного бизнес-центра, предназначенного для офисов настоящих и будущих резидентов парка.

Александр Козловский, заместитель директора администрации Парка высоких технологий:

На сегодняшний день парк имеет экстерриториальный путь. То есть наши сотрудники располагаются на всей территории Беларуси. Это более 80 компаний, много сотрудников. В общем, это маленькие заводики, которые производят дорогостоящий интеллектуальный продукт.

Собрать все эти маленькие заводики в одну мощную команду, объединенную не только целями и задачами, но и территорией, уже дело времени. Проект будет реализован к 2015 году. На всей территории планируется построить более 540 тыс. кВ. метров зданий.

Александр Козловский, заместитель директора администрации Парка высоких технологий:

Генпланом предусмотрено сохранение существующей застройки. На первом этапе будет идти проектирование на свободной территории, а впоследствии будет сноситься часть объектов, остальная – реконструироваться.

Застройка будет осуществляться поэтапно. Вся территория разбита на несколько функциональных зон. Проектом запланирован образовательный центр с общежитием для студентов. Высокое административное здание представительского класса, гостиница, спортивно-развлекательный комплекс.

Производственная зона – это здания для компаний-резидентов парка. Внешне строения будут нескольких типов. Самое необычное – крестообразное задание, где лифты, санузлы и лестницы сгруппированы в центре модуля, а вокруг – расположены офисы.

Кроме жилья, здесь будут построены детский сад с начальной школой, поликлиники, магазины. В домах предусмотрены подземные парковки. В ходе освоения этой территории, намечается строительство нескольких новых улиц. Конечно, улучшиться и транспортное сообщение со всем городом.