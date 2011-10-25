Запуск в 2012 году белорусского спутника позволит стране вступить в группу космических держав

В Минске открылся V Белорусский космический конгресс. Ученые Беларуси, России и Украины представили самые прогрессивные разработки.

Когда белорусский спутник выйдет на орбиту, то вся информация с него будет поступать в центр Минска. 9-метровая антенна – своего рода связующее звено. Впрочем, сейчас она тоже принимает информацию с других спутников, преимущественно, метеорологического характера.

И не случайно, объединенный Институт информатики сегодня стал своего рода кораблем космического прогресса. Изучать Вселенную и по максимуму использовать информацию в земных реалиях. На это и нацелены совместные программы.

Анатолий Перминов, заместитель генерального директора ОАО «Российские космические системы»:

Что касается в целом российско-белорусской программы, то на сегодняшний день участвуют более 50 предприятий. Они выпускают реальные приборы, которые используются у нас и в пилотируемой космонавтике, и на космодроме «Байконур», как наземные составляющие.

Белорусский спутник отправится в космос уже в 2012-ом. Запуск откладывали из-за недоработки программного обеспечения. Ученые признаются: согласно контракту, за него отвечает английская сторона. Она немного затягивает. Но дело осталось за малым.

Уже известно, что спутник будет легче и маневреннее предыдущего. Он выйдет на орбиту одновременно с российским кластерным запуском. Страна сможет создать свою систему дистанционного зондирования Земли. Это позволит отказаться от услуг других государств по вопросам получения и обработки космической информации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петр Витязь, первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Вопросы о программном обеспечении спутника сейчас решаются, и как только они будут решены, мы тогда и скажем, как дальше система будет использована для запуска.

Сейчас хотел бы отметить, что сам спутник готов, наземная часть готова, люди готовы. Вопрос за малым.

Реализация программы МАКСМ позволит предсказывать катаклизмы с вероятностью в 95%. И вместо привычного в наши дни прогноза погоды новости будут заканчиваться прогнозом геообстановки: где возможно землетрясение, где ураганы, и даже каково состояние танкера, перевозящего нефть. Первые данные впечатляют.

Валерий Меньшиков, генеральный конструктор многофункциональной космической системы Союзного государства:

Рассматривал весь кавказский регион, в том числе и Турцию. Статистика показывает, что пятилетие чревато катаклизмами – землетрясениями.

Эту установку между собой называют малым коллайдером.

По мощности ей нет равных в мире. Ее белорусы создали еще в 70-х. Постоянно совершенствуют. Отечественный ускоритель испытывает прочность теплозащиты космических аппаратов. Очередной стартует в ноябре, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Безрученко, инженер Института тепло- и массообмена НАН Беларуси:

Это старт ракетоносителя с космическим аппаратом «Фобос-Грунт», который должен взять пробу грунта со спутника Марса «Фобос», и в специальной капсуле этот грунт должен вернуться на землю.

Александр Тузиков, генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Вклад белорусов в развитие этой отрасли значительный. А руководство страны считает эту отрасль очень важной. И, запустив спутник, мы войдем в число стран, которые могут назвать себя космическими.