За 2010 год в Беларуси обладателями диплома доктора наук стали 45 человек

28 января Александр Лукашенко вручил дипломы докторов наук и аттестаты профессоров. Среди них – ученые разных отраслей и профессий: медики, историки, аграрии, физики. Глава государства подчеркнул, обладание новыми знаниями и технологиями превращается в важнейший источник силы и независимости государства. А научные работы должны приносить реальную пользу стране.

То, что дипломы и аттестаты вручают ко дню науки, – уже традиция. Ежегодно ученые степени присваивают сотням представителей интеллектуальной элиты страны. Стать доктором наук или профессором – миссия почетная, оттого и трудная. Требования возрастают год от года. Поэтому сегодня здесь лучшие из лучших.

Все, кто уже буквально через несколько минут получат эти дипломы из рук Президента Беларуси, прошли серьезный отбор Высшей аттестационной комиссии. Для кого-то звание – кропотливая работа нескольких лет, для кого-то – дело всей жизни.

Его профессия хоть и предполагает смелость, Юрий Михайлович врач-кордиолог, сегодня уже доктор наук, волнения не скрывает.

Юрий Чеснов, доктор медицинских наук, заместитель директора по детской кардиохирургии ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология»:

Конечно, волнение есть. Это подведение итогов десятилетней работы. Цель работы была такая, чтобы выполнять новые операции. Уже сегодня выполнено более 1500 имплантаций с помощью наших протезов. Соответственно, это спасенные жизни.

К слову, среди соискателей, тех, кто спасает жизни, в этом году больше всего. Ученые степени получили 118 медиков.

В зале собрались представители разных отраслей и профессий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Физики, экономисты, аграрии, педагоги. Такая торжественная встреча – не только повод поздравить коллег с праздником науки, но и хорошая возможность обсудить настоящее и будущее интеллектуальной сферы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Перед нами стоит задача от сохранения перейти к многократному приумножению накопленного национального богатства и духовного потенциала. Войти в число передовых государств мира.

Динамика прогресса, в первую очередь, будет определяться научными открытиями, изобретениями и теми перспективными разработками, которые создаются на их основе. Поэтому так значима практическая составляющая исследований, внедрение их результатов в производство, другие сферы. И здесь наука должна соответствовать требованиям современной жизни.

Несколько минут волнения. Фанфары. И вот она – самая торжественная и долгожданная часть церемонии. Ряды научной элиты сегодня пополнили 25 новоиспеченных докторов наук и профессоров.

За минувший год обладателями диплома доктора наук стали 45 человек. Всего же ученые степени присуждены 632 соискателям. В их числе 32 иностранных ученых. 12 из них приехали к нам из Китая.

То, что знания белорусских интеллектуалов востребованы – очевидно. Ведь именно разработки наших специалистов сегодня играют далеко не последнюю роль в инновационном развитии страны. В пример Александр Лукашенко приводит разработки ряда ученых. В частности, в области медицины, химии, информатики.

Кстати, именно инновационные процессы в своей работе исследовала доктор социологических наук Елена Кучко. Она разработала специальную систему менеджмента и маркетинга в этой сфере.

Елена Кучко, доктор социологических наук, доцент кафедры социологии факультета философии и социальных наук белорусского государственного университета:

Роль социологии в развитии современного общества велика. Потому что это наука, которая как никогда и нигде интегрирует знание теоретическое и практическое. Поэтому она может задавать и поддерживать не только научный вектор развития в сфере инноваций, но и способствовать эффективной практической реализации всех инновационных задач, которые ставит перед собой наше государство.

Кстати, о задачах. Сегодняшняя предпраздничная встреча стала еще и поводом для серьезного разговора о науке в целом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». По мнению Президента, одна из важнейших задач на ближайшее время в этой сфере – не допустить девальвации диплома. Это значит, требования к соискателям почетной степени доктора наук будут еще жестче. Обладателями диплома такого уровня должны стать люди, совершившие открытие.

Александр Лукашенко:

Диплом доктора наук должен выдаваться исключительно тому, кто совершил открытие. Это принципиальное требование руководителей ВАК, Правительства. И кураторы этой сферы должны принять это к неуклонному исполнению. Я имею в виду академика Рубинова.

Я долго думал над его и других возражениями о том, что у нас может резко сократиться количество ученых и так далее, но не я сказал великую мысль о том, что «лучше меньше, да лучше». И мы жили по этим принципам всегда. Лучше меньше, но лучше.

Ученым объяснять не нужно, что качество важнее количества. Поэтому обладателей самых высоких званий или степеней, пусть и будет меньше, но ими станут самые лучшие и достойные. А за свои открытия люди от науки должны получать приличные вознаграждения.

Александр Лукашенко:

Вот, 45 человек открыли что-то. Мы это внедряем в практику. Поверьте, эти люди могут, если система нормально работает, быть богатыми. Ученый не только идею подал, но и развил ее. Мы ее внедрили, получили в производстве огромные дивиденды, а ученый от этого ничего не имеет!? Поэтому таких ученых надо поддерживать и даже не поддерживать — надо создать такую систему и в практику ввести, чтобы он заработал свое, чтобы ему отдали свое. Если брать по удельному весу, это будет процент больший, чем производства. Это же надо было выдумать, придумать, открыть! Поэтому я сторонник все-таки качественного.

Еще одна серьезная тема для разговора – Академия наук. Как известно, у структуры теперь новый руководитель – Анатолий Русецкий. Глава государства поинтересовался у присутствующих, правильно ли поступили с Академией, не превратив ее в общественное объединение или клуб.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Нам не надо пока такие кардинальные шаги. Таких переходов, как в клубный вариант или общественное объединение нам не надо.

Анатолий Рубинов, Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Есть организация, эффективно работает? А сегодня она работает неплохо. Дальше надо улучшать. Помогать ориентироваться ей на государственные задачи.

Зачем нам что-то громить. Академия на нужном пути.

Возвращаясь же к сегодняшнему мероприятию, стоит отметить, что наука год от года молодеет. Если в 2005 году средний возраст доктора наук был более 55 лет, то уже сегодня – 49. А это немаловажно, ведь среди белорусской молодежи много перспективных исследователей.

После награждения глава государства, по традиции, пообщался с учеными, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Кто-то рассказывал о своих ноу-хау, а кто-то плоды своего творчества продемонстрировал. Например, Александр Марзолюк преподнес в подарок Президенту монографию о Грюндвальской битве.

Александр Лукашенко:

Очень актуально. Приходится и в современном мире отстаивать нам свое право на самобытность и выбор того пути, который нужен нашему белорусскому народу.

Не обещаю, что подробно все перечитаю, но ознакомлюсь с удовольствием.

После завершения торжественной церемонии многие из теперь уже докторов наук и профессоров, вернулись на свои рабочие места. Вот и кардиолог Юрий Михайлович, о котором мы рассказывали в начале сюжета, вернулся к своим пациентам.

Юрий Чеснов, доктор медицинских наук, заместитель директора по детской кардиохирургии ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология»:

С помощью эндовоскулярных технологий сделали временную операцию, и это моментально улучшило его состояние, и он спокойно подрастал до восьми месяцев, чтобы ему была выполнена радикальная коррекция. Будет жить и развиваться как нормальный человек.

Ученую степень доктора медицинских наук Юрию Чеснову присвоили за разработку новых биопротезов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Только за последние два года, благодаря ноу-хау медика-новатора, 650 малышей с врожденным пороком сердца избавились от недуга. В планах на этот год – новая научная лаборатория.

Юрий Чеснов, доктор медицинских наук, заместитель директора по детской кардиохирургии ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология»:

Мы хотим разработать новый биологический клапан сердца. Он будет у детей работать очень хорошо.

Успеху Юрия Михайловича сегодня радуются и коллеги. Для них это тоже определенный стимул.

А. Лукашенко вручил дипломы докторов наук и аттестаты профессоров представителям интеллектуальной элиты страны