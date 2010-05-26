Ярмарка инновационных идей в Минске

Больше всего предложений было для энергетической отрасли, промышленности и сельского хозяйства.
В городской Ратуше собрались новаторы и представители крупных государственных и частных предприятий.
Кстати, первый договор на 200 миллионов рублей заключили еще до начала официального открытия. Речь идет о покупке энергоэффективных котлов, которые дают тепло от сжигания отходов нефтяной промышленности.
Георгий Бадей, председатель бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:
Инновации — это все то, что продвигает продукцию и делает ее качественной. Если на нашей ярмарке будет заключен хотя бы один договор купли-продажи, значит, наша миссия выполнена.