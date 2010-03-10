Японские ученые впервые в мире вырастили из стволовой клетки функционирующий внутренний орган

Что стало прорывным шагом в разработке новых революционных методов лечения тяжелых заболеваний.

Как объявила 10 марта группа исследователей из Медицинского университета префектуры Нара по главе с профессором Ёсиюки Накадзимой, в ходе экспериментов удалось создать фрагмент кишечника мыши. Для этого у грызуна была взята стволовая клетка, которую в течение шести дней размножали в специальном растворе.

В итоге эксперимента был получен участок кишечника, обладающий, в частности, характерной особенностью сокращаться для перемещения пищи. Функциональные особенности, структура мышц, нервных клеток и т.д. у этого фрагмента полностью соответствуют «оригиналу», заявил журналистам профессор Накадзима.

По его словам, нынешнее открытие будет использовано для изучения механизмов возникновения специфических заболеваний и разработки новых методов их лечения. Оно расширяет также возможности выхода на практическое выращивание внутренних органов человека, которые не будут отторгаться организмом больного, пишет БЕЛТА.