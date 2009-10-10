Японцы изобрели костюм, защищающий от свиного гриппа

Одежда защищает носителя от вируса свиного гриппа благодаря специальному покрытию из диоксида титана.

Это соединение, которое обычно добавляют в зубную пасту и косметику, имеет свойство разрушаться на свету, уничтожая при этом бактерии вируса гриппа, сообщили в компании Haruyama Trading.

По словам Синто Хирата, заместителя директора по мерчендайзингу Haruyama Trading, было доказано, что костюм за три часа может уничтожить до 40% бактерий свиного гриппа. При этом свои защитные свойства он не потеряет, даже если будет несколько раз постиран.

Однако, несмотря на все свои неоспоримые достоинства, «антигриппозный» костюм имеет один существенный недостаток – довольно высокую цену. Выпускаемый в четырех цветах и разных фасонах, костюм стоит около 590 долларов США, пишет NEWSru.com.