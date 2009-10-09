Витебский астроном-любитель открыл новый астероид

Виталий Невский открыл астероид и назвал его в честь своего учителя астрономии Владимира Голубева.

Международный астрономический союз зарегистрировал открытие, присвоил ему порядковый номер и утвердил имя – 216837 Golubev (2009 HJ58). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил сам первооткрыватель. Это первый в истории отечественной астрономической науки случай, когда такое открытие принадлежит астроному-любителю.

По его словам, впервые это небесное тело он обнаружил летом этого года в собственной обсерватории, которая оборудована в пригороде Витебска. Как правило, для подтверждения открытия нового астероида необходимо вести наблюдения в течение 3-6 лет, чтобы точно рассчитать его орбиту обращения вокруг Солнца, то есть астероид должен стать узнаваемым.

Виталию Невскому сопутствовала удача: в базе Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории (США), где аккумулируются данные наблюдений малых тел Солнечной системы, были обнаружены исторические наблюдения этого небесного тела. Так что фактически через три месяца после открытия Центр малых планет подтвердил успех витебского астронома и присвоил астероиду порядковый номер.