В последнее воскресенье января уже более 15 лет празднуется День белорусской науки

Научный потенциал страны сконцентрирован в Национальной академии наук, вузах, НИИ и центрах. Белорусские ученые сегодня успешно внедряют свои идеи и технологии в различных сферах.

Это нано-технологии, космические исследования, сельское хозяйство, промышленность, медицина, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Среди последних разработок – приборы по успешному удалению раковых клеток и энергонасыщенная техника.

Государство поставило перед светлыми умами четкую задачу: научные коллективы должны привнести в экономику новаторские идеи и эффективные разработки, ведущие к повышению качества жизни. А инновации принесут не только экономическую выгоду, но и повлияют на имидж страны.

Сергей Чижик, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси:

Речь идет о самом передовом уровне. Если это разработка, то она тоже должна быть конкурентоспособной и не только для улучшения внутренних потребностей, но и для улучшения экспортного потенциала.

Владимир Самосюк, генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства:

Для реализации этих программ необходим научный потенциал. Мы должны увеличить производительность труда вдвое, втрое, мы должны сэкономить топлива на 20-30%. Поэтому должны внедряться новые инновационные технологии по производству сельхозпродукции.

С профессиональным праздником деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений поздравил Президент Александр Лукашенко. «Мы законно гордимся интеллектуальным потенциалом Беларуси, тем, что отечественные научные школы и коллективы, их разработки широко известны во всем мире. С помощью новых идей и их практического воплощения наша страна сможет выйти на принципиально новый уровень социально-экономического развития», – отмечено в поздравлении.