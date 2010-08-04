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В Национальной Академии наук представили прибор, который с помощью воды режет металл, мрамор и стекло

04 августа 2010 14:17
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Жидкость при этом направляется со скоростью тысячу метров в секунду, что позволяет вырезать детали любых форм и размеров.

Разработкой уже заинтересовались зарубежные коллеги. Причем, белорусский вариант гораздо дешевле импортного аналога.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Это решение проблемы импортозамещения. Например, такой комплекс стоит от 100 до 200 тысяч долларов. Мало того, есть поставки такого оборудования на экспорт, возможность заработать валюту на рынках других стран, особенно в пределах Таможенного Союза. Потому что первые такие комплексы в Таможенном союзе освоены именно на нашем предприятии.

Владимир Бородавко, генеральный директор предприятия «Центр» НАН Беларуси:
Уже сегодня видно, что наша установка будет дешевле импортных аналогов, которые нам поставляются. Хотя аналогов немного: и десятка не наберется.

# Наука

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