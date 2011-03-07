В Минске запустили серийное производство отечественных беспилотных летательных аппаратов

Они легкие, быстрые и экономичные. Применять такую разработку можно не только в военных целях, но и, например, при поиске людей, заблудившихся в лесу. Белорусскими беспилотниками уже заинтересовались за рубежом.

Чтобы запустить этот аппарат, не нужно никаких катапульт или хитроумных приспособлений. Достаточно подбросить беспилотник вверх. Ведь вес большинства устройств небольшой: от 2 до 6 килограммов.

Этот «Бусел» весит 6 килограмм и способен вести наблюдение на скорости свыше 100 километров в час. Уникальность этого беспилотника в том, что это не моделька с джойстиком, которой нужно управлять с земли, а умный робот, готовый к выполнению самых сложных задач.

Эта модель беспилотника работает на современном электродвигателе и способна непрерывно лететь в течение часа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но, по словам инженеров, такое время – стандарт.

Рустам Синдеров, главный конструктор Физико-технического института Национальной академии наук:

Современные беспилотные аппараты, имея невысокую энергоемкость аккумуляторов, требуют к себе особого подхода. Конструкция должна быть очень легкая и при этом должна иметь очень большой диапазон скоростей.

По словам специалистов, интерес к беспилотным летательным аппаратам растет с каждым годом. Беспилотники могут использоваться не только в военных целях, но и в решении ряда других задач.

Михаил Степанцов, инженер-конструктор Физико-технического института Национальной академии наук:

Перспективы не только для военной авиации беспилотная авиация открывает, но также и для применения в народном хозяйстве. Потому что, все-таки, она обходится дешевле и, кроме всего прочего, не требует такого расхода топлива.

«Бусел» – это не только летательный аппарат, а полноценный авиационный комплекс, в который также входят канал связи и наземный пункт управления.

Александр Пальцев, заведующий сектором математического моделирования и программирования Физико-технического института Национальной академии наук:

Такая работа проводится с использованием самых современных программных технологий как в области имитации полета летательного аппарата, так и при создании специальных программ, которые обеспечивают его устойчивость или стабилизацию полета.

В разработке беспилотников участвуют специалисты не понаслышке знающие, что такое авиация, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Например, инженер-конструктор Михаил проработал 36 лет летчиком на различных типах воздушных судов, включая реактивные самолеты. Поэтому знает как нужно делать летающие аппараты.

Михаил Степанцов, инженер-конструктор Физико-технического института Национальной академии наук:

Мы применяем высокоэффективные двигатели, которые имеют минимальную удельную массу, минимальный удельный расход топлива и заданную для этого мощность двигателя.

С помощью новинки будут контролировать государственную границу, обнаруживать пожары и заблудившихся людей в лесах. Но это далеко не полный список применения. Новинками уже заинтересовались наши и зарубежные организации.