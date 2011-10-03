В Минске прошла Международная конференция «Голоэкспо-2011»

Форум собрал лучших специалистов из России, Украины, США, Великобритании, Франции, Швеции и Португалии.

Здесь были представлены новейшие разработки и открытия в области голографии, оптики, 3D технологий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Зарубежные гости отметили значительный прогресс Беларуси в сфере изготовления как защитных, так и изобразительных голограмм.

Джон Колфилд, профессор Diversifield research corporation (США):

По всему миру сейчас развивается голография. Это помогает защитить изделие от подделки. И в Беларуси это развитие также достигло значительных результатов. Я рад, что это так.

Я не был в вашей стране около 20 лет. В то время Америка была впереди в этой сфере. Сейчас, я думаю, большой разницы нет.

Ян Ланкастер, генеральный секретарь Международной ассоциации производителей голограмм (Великобритания):

Я должен с радостью сказать, что очень хорошее развитие у вас происходит в отношении инноваций и качества. И то, что ваши белорусские компании стали членами Международной ассоциации производителей голограмм, уже о многом говорит.