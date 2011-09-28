В Минске проходит научно-практическая конференция, посвященная 20-летию СНГ

Уже стало традицией, что каждые пять лет ученые, общественные и политические деятели Содружества собираются вместе в Минске в Национальной академии наук на научно-практическую конференцию.

Признаются, что такой формат позволяет не только подводить итоги, но и намечать планы на будущее.

20 лет Содружеству независимых государств. Главный плюс союза участники форума отмечают сразу — отсутствие виз. А это бесспорно сближает ученых и не только на постсоветстком пространстве. Несмотря на трудный путь становления объединения, его страны смогли сохранить не только дружественные отношения, но и приумножить накопленный опыт.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

2000-е годы ознаменовались активизацией сотрудничества между странами СНГ, в первую очередь, в экономической сфере. Увеличился совместный товарооборот, были разработаны и подписаны совместные программы.

За годы СНГ стало мощным региональным и экономическим центром. Это подчеркнул и Александр Лукашенко в приветственном послании к участникам конференции. Беларусь была и будет активной сторонницей интеграции стран СНГ. Это отметил и премьер — Михаил Мясникович.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Беларусь с оптимизмом смотрит в будущее СНГ. В условиях глобальных вызовов и неопределённости, которая присутствует в мире, Содружество — это фактор стабильности, который можно и нужно развивать развивать. Актуальная задача в этой ситуации — создание на просторах Содружества зоны экономической стабильности.

СНГ стало прочной платформой для создания других объединений. ЕврАзЭС и Союзное государство. И последний пример — таможенный альянс. Многие тройке сегодня по-хорошему завидуют. Товары, произведённые в Беларуси, соответственно, в России, Казахстане, дальше по территории союза перемещаться беспрепятственно. Для производителей несомненный позитив связан, прежде всего, с возможностью работы на очень большом рынке, который насчитывает 160 млн. потребителей. Когда заработает ЕЭП, передвигаться капиталам и товарам станет еще проще.

Сергей Глазьев, ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза:

Образовалось ядро трёх государств, на которое приходится примерно две трети экономики СНГ — это Беларусь, Казахстан и Россия, которые очень быстро двинулись вперёд по восстановлению хозяйственных связей, формированию Единого экономического пространства. И главы государств уже поставили следующую задачу — формирование экономического союза, что для остальных уже начинает создавать определённый барьер.

Ученые сегодня в один голос говорят об инновационном развитии. К слову, с такой инициативой когда-то выступила Беларусь. Вскоре подпишут и совместную программу. Но уже есть конкретные результаты. К примеру, реализуются прорывные проекты в области микробных и ДНК-технологий. Это позволит обеспечить продовольственную, биологическую и экологическую безопасность.

Жорес Алферов, вице-президент РАН, председатель Санкт-Петербургского научного центра РАН:

Можно использовать наш совместный потенциал. Прежде всего, в науке, технологиях. По совместным исследованиям в области биомедицины «Белтрансгенезпроект», который делается вместе с нами, — это одно из очень перспективных направлений.

Ещё одно направление совместной работы — Создание единого образовательного пространства. Равный доступ к учебным заведениям, признание дипломов об образовании, придание 14 ведущим вузам статуса основных в СНГ. Здесь уже идет работа. Необходимо обеспечить мобильность молодых специалистов на просторах Содружества.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Что это значит — это значит, что они чётко должны понимать и знать, что наш выпускник сможет работать в Казахстане на любой фирме и любом предприятии. А это значит, что в процессе учёбы нужно обеспечить его мобильность, чтобы он там побывал, чтобы знал особенности технологии, культуры.

На протяжении двух дней специалисты смогут обменяться мнениями и внести свои предложения. Юбилейные мероприятия, приуроченные к 20-летию СНГ, завершатся в декабре неформальным саммитом глав государств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».