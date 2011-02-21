В Добрушской районной больнице установили аппаратуру для онлайн-консультаций с врачами из Гомеля

Аппаратуру для онлайн-консультаций установили в реанимационном отделении Добрушской районной больницы. Теперь в особо сложных случаях врачи консультируются с коллегами из Гомеля.

Саму идею консультаций в прямом эфире посредством интернета добрушские врачи вынашивали давно. В сентябре прошлого года прошли первые видеоконференции, и с тех пор свыше 40 пациентов встали на ноги, в том числе и благодаря советам гомельских специалистов.

За внебюджетные средства купили аппаратуру и поставили в отделении реанимации. Здесь самые тяжелые пациенты, медперсонал ежедневно решает вопрос жизни и смерти.

Валерий Шустов — врач со стажем. Однако консультация с коллегой из Гомеля по поводу своего пациента очень важна — случай сложный.

Валерий Шустов, заместитель главного врача по стационарной помощи Добрушской центральной районной больницы:

Мы показываем рентгеновские снимки, у нас есть сканер, мы сканируем ЭКГ, оцениваем анализы, приводим разлисную документацию, заключение УЗИ, фиброгаста, эндоскопию.

По ту сторону экрана — Владимир Аничкин, профессор хирургии. И пусть на расстоянии лечить нельзя, но помощь высококвалифицированного специалиста всегда кстати. Онлайн-общение дает возможность не только провести консультацию, но и поставить вовремя пациенту диагноз.

Владимир Аничкин, доктор медицинских наук:

Сейчас у нас установлены связи со многими районами области. Уже на сегодня в общей массе проведено около 60 медицинских телеконсультаций.

Сейчас добрушские эскулапы консультируются с Гомельским медицинским университетом и кардиологическим центром. В перспективе — видеосвязь республиканского масштаба. Также на базе центра планируется проводить дистанционное обучение добрушских врачей и организовывать лекции.

Надежда Белоглазова, главный врач Добрушской центральной районной больницы:

В настоящее время у нас всё, даже амбулатория общей практики, оснащено таким оборудованием. Такие конференции мы сможем проводить самостоятельно с нашими сельскими учреждениями.

К концу этого года центры телемедицины будут открыты во всех районных больницах Гомельской области. Следующий же шаг, который намерены осуществить гомельские медики, — проведение онлайн-операций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».